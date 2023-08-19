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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة (شاهد)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في الأجواء الصيفية المعتادة التي نشهدها منذ أيام، بالإضافة إلى أنّ قيم الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، و35 درجة مئوية نتيجة وجود نسب الرطوبة، حيث نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. 

امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وتابعت، أن هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لكنها محملة بكميات من بخار الماء، أي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في فترة الصباح التي تساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء. 
 

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