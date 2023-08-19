شباب ورياضة الوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

تنظم إدارة تمكين الشباب في مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بمشاركه 20 شاب وفتاه مبادرة "حدودنا نبضنا" في محافظة الوادي الجديد.

تأتي هذه المبادرة ضمن سعي وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية ) ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة مبادرة "حدودنا نبضنا" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، تنفيذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمحافظة الوادي الجديد، بكافة المراكز الإدارية للمحافظة.

يتم خلال المبادرة تدريب الشباب على مهارات ريادة الأعمال وتخطيط المشاريع المجتمعية، وتطلق أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي في مسابقة خاصة. يتم تصعيد المبادرات الفائزة في معسكرات تفاعلية بهدف توفير فرص أكبر للشباب وتطويرهم كقادة في المستقبل.

هذة المبادرة ضمن اهتمام ودعم الوزارة للمحافظات الحدودية وتقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب في تلك المناطق. وفي هذا السياق، أكدت المحاضرة شموع عبد الرؤوف أحمد أهمية هذه المبادرة في خدمة الشباب والنشء في المحافظات الحدودية، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية لهم ليكونوا قادة مستقبليين ناجحين.

تأتي هذه المبادرة بتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتحظى برعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"

اداره تمكين الشباب بمديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنظم مبادرة "حدودنا نبضنا"