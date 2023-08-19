أعراض خفية خطيرة لسرطان الدماغ الخبيث.. طبيب أورام يحذر من تجاهلها

كشف طبيب أورام عن أعراض خفية تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ قد لا ينتبه البعض إليها، فعادًة لا تظهر أعراض واضحة لأورام الدماغ الخبيثة في المراحل الأولى، لذا لا يطلب المصاب المساعدة الطبية إلا في مراحل متقدمة من المرض.

أعراض خفية تنذر بإصابتك بسرطان الدماغ

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أشار الطبيب إلى أن الصداع من أول الأعراض وأكثرها انتشارا لورم خبيث في الدماغ، ويمكننا تمييزه بأنه يشتد في النصف الثاني من الليل أو قرابة الصباح، وكذلك أثناء حالات الإجهاد والجهد البدني، وتتجلى هذه الأحاسيس في شكل ألم خفيف أو متقطع أو ضاغط، لذا في حالة ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورًا.

أعراض خفية لسرطان الدماغ

وأضاف الطبيب أن التقيؤ أيضًا قد يكون من الأعراض الأولى لورم الدماغ وخاصًة عندما يظهر في الصباح بالتزامن مع الصداع، وهذا الشعور غير مرتبط بتناول الطعام ولا يصاحبه غثيان، وقد يظهر عند الأطفال بمعزل عن الأعراض الأخرى.

وتنسب إلى علامات الأورام الخبيثة في الدماغ أيضًا الاضطرابات العقلية، مثل ظهور مشكلات في الذاكرة والتفكير والإدراك والتركيز، وقد يواجه المرضى صعوبة في تحديد مكان وجودهم والوقت، ويصبح المصاب عصبيًا وعدوانيًا، أو على العكس يصبح خاملاً ولامبالياً، وفي بعض الأحيان تلاحظ لديه مظاهر الهلوسة.

كما يمكن اعتبار نوبات الصرع التشنجية من بين الأعراض الأولية الواضحة، لأن ظهورها من دون سبب واضح لأول مرة بعد بلوغ سن العشرين يجب أن تثير القلق، بالإضافة إلى مشكلات في الرؤية التي تظهر في مرحلة مبكرة مصحوبة بالضبابية وظهور الذباب أمام العينين، وقد تنخفض حدة البصر، التي إذا لم تعالج في الوقت المناسب تسبب ضمور العصب البصري، وحتى فقدان البصر بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، أوضح الطبيب من أن مريض سرطان الدماغ قد يشكو من فقدان التحسس "الألم واللمس" أو ضعف السمع أو النطق، في حين تظهر لاحقًا الدوخة على شكل نوبات مرتبطة بوضعية الرأس، موصيًا بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أي من الأعراض المذكورة، من أجل سرعة تشخيص السبب ووصف العلاج المناسب.