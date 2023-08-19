تنفذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوداي الجديد، بالتعاون مع بعض المزارع في المركز، توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. تهدف هذه المبادرة إلى توفير بعض الخضروات الأساسية للمواطن بأسعار ملحوظة أقل من سعر السوق.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة. يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع بعض المزارع في المركز، حيث يتم توفير الخضروات بأسعار مخفضة ومنخفضة عن سعر السوق.

ومن أجل تيسير الحصول على هذه المنتجات، سيتم تعميم المبادرة بمنافذ الوحدات المحلية في الداخلة. ستكون هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتمكينهم من الحصول على المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

ووفقًا للأسعار المحددة، فإن سعر كيلو الخيار سيكون 5 جنيهات، وسعر كيلو الطماطم سيكون 10 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس سيكون 10 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان سيكون 5 جنيهات.

يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المزارعين المحليين ودعمهم، وفتح فرص جديدة للمستهلكين للحصول على منتجات طازجة بأسعار معقولة. يعتبر هذا التحرك خطوة إيجابية في تعزيز استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة

توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ بيع الوحدة المحلية بالداخلة