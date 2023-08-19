مهمة للغاية .. رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية

كشف الكاتب جمال رائف، أهم رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، قائلًا: إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي وجهها أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية، مهمة للغاية نظرًا لتطرقه لعدة قضايا تهم المواطن المصري والشارع المصري بشكل كبير.

الرئيس السيسي



وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي بدأ حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية، برسائل دعم وتحفيز مهمة من أجل إعداد مقاتل مصري على قدر كبير من الوعي والإدراك والكفاءة القتالية، والتي تعد أحد أركان تأسيس ودعم قوة مصر الشاملة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم تطرق إلى قضايا كثيرة، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وارتباط هذه القضايا بالواقع المحلي المصري، وتأثيرها المباشر على كل دول العالم ومن ضمنها مصر.

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