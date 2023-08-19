الأهلى السعودي يضم ميريح ديميرال قادمًا مع أتالانتا..رسميًا

أعلن حساب الأهلى السعودي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم السبت ، عن التعاقد مع اللاعب ميريح ديميرال لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، تبحث إدارة الأهلى السعودي تلبيه طلبات مدربها ماتياس يايسله.

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نشر حساب الأهلى السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيام رسمي بشأن الصفقة في تغريدة جاءت كالتالي :" ديميرال أهلاوي حتى عام 2026 .

انهت شركة الأهلى إجراءات التوقيع مع اللاعب التركى ميريح ديميرال قادمًا من نادي أتلانتا الإيطالى.

ومن المقرر ان يستمر اللاعب في صفوف الأهلى السعودي لمدة 3 مواسم حتي صيف 2026 ، كانت مراسم التوقيع عقد انتقال اللاعب ديميرال في حضور شركة الأهلى السعودي في فرنسا بباريس .

نجح اللاعب في الكشف الطبي وبعدها كشف النادي السعودي عن مراسم الصفقة .

يعتلي الأهلى السعودي قمة ترتيب دوري روشن السعودي حتي الآن برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة في دوري روشن .

موعد مباراة الأهلى السعودي القادمة لمباراة الأخدود

من المقرر ان تبدأ مباراة الأهلى والاخدود مساء الخميس القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ، و9 مساء بتوقيت الممكلة العربية السعودية .