الأهلي السعودي يكشف أخر تطورات إصابة فيرمينو

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي أخر تطورات إصابة البرازيلي فيرمينو التي تعرض لها في أول لقاء مع الفريق في الدوري السعودي.

ومنح الجهاز الطبي في فريق الأهلي بقيادة المصري خالد محمود الضوء الأخضر للبرازيلي روبرتو فيرمينو من أجل العودة للتدريبات الجماعية، بعد شفائه من إصابة في العضلة الخلفية.

وتقرَّر أن يعود المهاجم فيرمينو مع فريقه في لقاء الأخدود القادم لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن، الخميس المقبل.

يذكر أن تعرض فيرمينو للإصابة في العضلة الخلفية تسببت في إبعاده عن مباراة الأهلي مع الخليج التي أقيمت الخميس الماضي بالجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

يذكر أن فاز نادي الاتفاق السعودي بقيادة المدرب ستيفن جيرارد على الحزم بهدفين دون رد، مساء أمس الجمعة في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ثنائية الاتفاق جاءت بتوقيع كل من روبين كايسون وزوران توسيتش في الدقيقتين 17، 52 من عمر المباراة.

وكان موسى ديمبيلي سجل هدفا في الدقيقة الخامسة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل الاتفاق انتصاره الثاني في الدوري السعودي بعدما فاز على النصر بهدفين لهدف في الجولة الافتتاحية.

بهذه النتيجة يتساوى الاتفاق مع الأهلي برصيد 6 نقاط لكل منهما في صدارة جدول الترتيب.

محرز يعلق علي أول هدف له في الدوري السعودي

وفي السياق نفسه أعرب النجم الجزائري، رياض محرز، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة في الميركاتو الصيفي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشاد رياض محرز بالجماهير في السعودية، قائلًا خلال تصريحات تليفزيونية "الجمهور رائع بالدوري السعودي، ولكن الجو كان حارًا جدًا، والملاعب جيدة جدًا، والدوري سيتحسن للأفضل".

وأضاف: "الأداء كان رائعًا، والجمهور كان أروع، لعبنا خارج الأرض وكأننا في أرضنا، بسبب الحضور الجماهيري الذي أعطانا قوة إضافية، وكان سببًا في الانتصار".

وعن هدفه الأول قال محرز: "سعيد جدًا بهدفي الأول مع الأهلي، والأهم من ذلك أن نتعاون جميعنا كفريق واحد، وتكون النتيجة جيدة للجميع".