مهاجم جديد لـ الأهلي صداع في رأس كولر

سادت حالة من القلق من قبل جماهير النادي الأهلى خلال الفترة الحالية، الذي تريد الكشف عن هوية مهاجم الأهلى الجديد الذي يقود هجوم القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بجانب ان يكون المناسب الذي يٌطبق خطه السويسري مارسيل كولر ، بعدما عانى السويسري معناه كبيرة بالتجريب العديد من اللاعبين في خط الهجوم ، منها محمد شريف وشادي حسين والجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي لم ينال إعجاب السويسري كامهاجمين بالنادي الأهلى خلال الفترة الماضية .

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ظهر في الموسم الماضي، محمود عبد المنعم كهربا، يقود لاول مرة هجوم المارد الأحمر في مباراة سموحة في بطولة كأس مصر وسجل كهربا أول أهدافه في الموسم في شباك الفريق السكندري مما أدي نال جزء من الإعجاب للسويسري كولر .

أعطي السويسري مارسيل كولر الفرصة الذهبية لمحمود كهربا على ان يقود هجوم الأهلى في مباريات الأهلى في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي المنقضي وسجل العديد من الأهداف الحاسمة مع القلعة الحمراء ، ولكن مازال السويسري يٌفكر في استقطاب مهاجم جديد أخر مع محمود كهربا ليعتمد عليهم خلال الموسم الجديد.

بدأت إدارة النادي الأهلى خلال الفترة الماضية بقيادة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء بالبحث على استقطاب لضم مهاجم جديد للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

رشح أمير توفيق مدير التعاقدات 3 لاعبين على لجنة الكرة بالنادي الأهلى للعرض على السويسري كولر ليتم اختيار أحدهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كما طلب كولر أن يكون مهاجم الأهلي الجديد مركزه الأساسي «رأس حربة»، لكنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، بالإضافة إلى إجادته وتميزه في الألعاب الهوائية، وإحراز الأهداف بالرأس خلال تجاربه السابقة.

جوستافو سوزا

يعتبر البرازيلي جوستافو سوزا لاعب نادى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى من أحد خيارات القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي .

يعتبر النجم البرازيلي سوزا يمتلك سجلا مميزًا من الأرقام الخاصة فقد شارك إلى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبي موسم 2020 قادما من الدورى البرازيلى، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادى كورشوما البرازيلي، ولعب سوزا مع جيونبك هيونداى فى 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة، وإجمالا خاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

إدوفي إيكوبا لاعب زالايجيرزيجي المجري

فتحت إدارة النادي الأهلى خلال الفترة الماضية خط مفاوضات مع اللاعب إدوفي إيكوبا اللاعب النيجيري صاحب الجنسية الأمريكية خلال الفترة الماضية ، وكانت إدارة الأهلى تواصلت مع وكيل اللاعب للبحث عن طلبات اللاعب المادية ، شارك إيكوبا مع زالايجيرزيجي المجري 63 مباراة، سجل خلالهم 21 هدفًا، وصنع 5 آخرين، وحقق كأس المجر موسم .2023

اكور ادامز

يعد اكور ادمز المرشح الثالث في قائمة المهاجمين بالنادي الأهلى المرشحين للانضمام بالقلعة الحمراء خلال فترة الميركاتو الصيفية .اكور ادامز لاعب فريق ليلستروم النرويجي، مع ليلستروم في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين، وهو هداف الدوري النرويجي برصيد 14 هدفًا في 13 مباراة خاضها مع فريقه في البطولة