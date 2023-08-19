فيتامين شهير نقصه يهدد صحة العين ويسبب العمى في هذه الحالة.. احذر

حذرت دراسة علمية حديثة من أن نقص فيتامين أ يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الصحة العامة للجسم، بما في ذلك مشاكل الرؤية وانخفاض المناعة، فهو المسؤول عن مساعدة خلايا الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض.

مخاطر نقص فيتامين أ

ووفقًا لما نشره موقع webmd، أشار باحثو الدراسة إلى إن الحصول علي فيتامين أ أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العيون، والرؤية الجيدة، والجلد السليم، كما يساعد على محاربة العدوى، ونظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين أ بمفرده ، يجب عليك دمجه في نظامك الغذائي بطرق أخرى.

مخاطر نقص فيتامين أ

ويمكنك الحصول على فيتامين أ من الخضراوات والفواكه الصفراء والحمراء والبرتقالية اللون مثل الجزر الأحمر والفلفل البلغاري الأحمر والطماطم والمشمش والخوخ والبطيخ الأصفر والكرفس والسبانخ والبصل الأخضر والخس.

ويؤدي نقص فيتامين أ الي الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة منها مرض الاضطرابات الهضمية، وتليف الكبد، قصور البنكرياس، واضطراب القناة الصفراوية، والمجازة الاثني عشرية، ومن أهم أعراض نقصه العمى الليلي الذي يسبب صعوبة في الرؤية في الإضاءة المنخفضة، مما يؤدي في النهاية إلى العمى الكامل ليلًا، بالإضافة الي تهيج الجلد مثل الجفاف والحكة والقشور.