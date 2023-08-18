مصادر تحتوي على فيتامين أ.. الدواجن والكبد أبرزها

يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا في العديد من أجهزة الجسم، وفيتامين (أ) ضروري للرؤية الصحية والتمثيل الغذائي ونمو الخلايا، لإنه عامل مهم في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي والجهاز التناسلي، ولا يستطيع جسمك صنع فيتامين أ بمفرده ، لذلك يجب أن تحصل عليه من خلال الأطعمة التي تتناولها.

فيتامين أ حيوي لرؤيتك، وتحتاج عيناك إلى صنع أصباغ معينة لشبكية عينك لتعمل بشكل صحيح، ويعيق نقص فيتامين أ قدرة عينيك على تكوين هذه الأصباغ ، مما قد يؤدي إلى العمى الليلي بمعنى آخر، أنت بحاجة إلى فيتامين أ لتتمكن من الرؤية في الليل.

تحتاج عيناك أيضًا إلى فيتامين (أ) لإنتاج الرطوبة للحفاظ على ترطيب القرنية بشكل صحيح، وإذا جفت قرنيتك بشدة ، يمكن أن تتلف ، مما قد يؤدي إلى العمى.

يحافظ فيتامين أ أيضًا على بشرتك وبطانة رئتيك وأمعائك ومسالك البولية في شكل قمة، وبالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد جهاز المناعة لديك على حمايتك من العدوى.

ما هي الأشكال المختلفة لفيتامين أ؟

هناك نوعان من فيتامين أ وهما كالأتي:

فيتامين أ المشكل

يوجد فيتامين أ المشكل مسبقًا أو الريتينول بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك لحم البقر والدواجن والأسماك والكبد والبيض، وبعض الحبوب ومنتجات الألبان مدعمة بفيتامين أ أيضًا.

الكاروتينات بروفيتامين أ

تأتي الكاروتينات من مصادر نباتية وهي أصباغ الخضار والفواكه التي تمنحها ألوانها الصفراء والبرتقالية والحمراء، وبعد تناول هذه الفاكهة والخضروات ، يحول جسمك ببطء الكاروتينات إلى فيتامين أ، والنوع الأكثر شيوعًا من الكاروتين هو بيتا كاروتين.