شاهد..محمد صلاح يتقدم لليفربول أمام بورنموث

أحرز ليفربول الهدف الثاني، في شباك بورنموث في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 36، بعدما سدد ركلة جزاء تصدى نيتو حارس بورنموث لها قبل أن ترتد لـ “مو” الذي يتابعها سريعا ويسددها في الشباك.

كان ليفربول تحصل على ركلة جزاء ، بعدما عرقل لاعب بورنموث ، نجم ليفربول، سوبوسلاي ليسقط ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.





