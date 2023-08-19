تصاعد ظاهرة سرقة أبراج الكهرباء بنجع حمادي

أنتشرت خلال الأيام الماضية ظاهرة سرقة أبراج الكهرباء، بعدد من المناطق فى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، الأمر الذى أدى إلى سقوط ما يقرب من ٧ أبراج وأدى إلى قطع الكهرباء لساعات عن أجزاء كبيرة من المركز، وجرى حينها تحويل نجع حمادي لخط الطوارئ لحين إصلاح تلك الابراج التى لا يزال العمل قائما بها إلى الآن .

قال أحد المواطنين، فى بث مباشر واظهر بعض الأبراج التى تعرضت لسرقة الاخواس الحديدية بالاجزاء السفليه منها، بالمنطقة الواقعة بين قرية الكلح الغربى ونجع ركب بمنطقة الزراعات، موضحاً أن الأمر الذى يشكل خطر داهم ويعيد للازهان مشهد سقوط ٧ أبراج من جديد، مناشدا الجهات المعنية بالتحرك لتلافى وقوع كارثة .

تواصلت الوفد مع عددًا من المهندسين المعنيين بشركة الكهرباء بنجع حمادى ولكن دون الحصول على معلومة منهم بسبب إلقاء مسؤلية تلك الابراج على القطاعات المختلفة بوزارة الكهرباء.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه، أن أعمال السرقة تتم بشكل يومى، مضيفاً ان هناك أبراج جرى إصلاحها و تعرضت لسرقة مرة أخرى بعد مرور اقل من اسبوع من تركيب الأجزاء التى تم سرقتها منها .