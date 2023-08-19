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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المتحف المصري بالتحرير يعقد ملتقى علمي حول تاريخ سيناء

المتحف المصري القديم
المتحف المصري القديم

تحت عنوان "سيناء أرض التجلي الأعظم" ينظم المتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع المركز الثقافيّ الفرنسيسكاني للدراسات القبطيّة، ملتقى علمي لمدة يومين خلال الفترة من 21-22 أغسطس الجاري.

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إلقاء الضوء على القيمة التاريخية والدينية لمنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

 

 وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الملتقي يأتي بهدف إلقاء الضوء على القيمة التاريخية والدينية لمنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة سيناء، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير لهذه المنطقة حيث جاري العمل بواحد من أكبر المشروعات القومية بالمنطقة وهو مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

 

محاضرات علمية حول تاريخ سيناء من بينها محاضرة متخصصة عن تاريخ سيناء القديم

وأضاف  مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار  أن الملتقي يتضمن عدد من المحاضرات العلمية حول تاريخ سيناء من بينها محاضرة متخصصة عن تاريخ سيناء القديم يلقيها  د. على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، وأخري يلقيها  الأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي  الفرنسيسكاني للدراسات القبطيّة حول تاريخ الحج المسيحي لسيناء، بالإضافة إلى محاضرتين علميتين تلقيان الضوء على أيقونات ومخطوطات ووثائق دير سانت كاترين يلقيهما الفنان التشكيلي أيمن فايز والأستاذ ملاك نصحي مفتش آثار  بوزارة السياحة والآثار.، مؤكدا على أن المتحف سوف يشهد خلال الفترة القليلة القادمة سلسلة من المعارض الأثرية المؤقتة حول موضوعات محددة، ما يأتي في ضوء دوره كمؤسسة ثقافية ومجتمعية. 

 

وأشار د. على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير إلى أن محافظة سيناء تقع في قارة آسيا، وهي جزء من الأرض المصرية منذ عهد المصري القديم، وقد تمتعت سيناء منذ أقدم العصور بأهمية تاريخية ودينية واقتصادية وعسكرية حيث ضمت أرضها واحدًا من أقدم الطرق الحربية في تاريخ العالم القديم وهو طريق حورس الحري..

 

وقد عرفت سيناء في النصوص المصرية القديمة باسم تا مفكات بمعنى أرض الفيروز، و خاست مفكات بمعني صحراء الفيروز، وختيو مفكات بمعنى مدرجات الفيروز، و ﭽو مفكات بمعنى  جبل الفيروز كما عرفت باسم تا شسمت بمعنى أرض المعدن الأخضر.