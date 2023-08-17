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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نجيب ساويرس يكشف علاقة المتحف المصري الكبير بجدران الأهرامات الثلاثة

الأهرامات
الأهرامات

شارك رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة للأهرامات، عبر حسابه على توتير، توضح مدى تماشي المتحف المصري الكبير، مع التخطيط الهندسي لجدران أهرامات الجيزة.

وغرد ساويرس: " يتماشى المتحف المصري الكبير هندسيًا مع أهرامات الجيزة، تتماشى الجدران الشمالية والجنوبية والجزء الأوسط من المبنى مع أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع".

 

المتحف المصري الكبير

فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وتم وضع حجر الأساس للمشروع عام 2002، ليُشيَّد في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة الخالدة.

وتم تنظيم مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، وفاز التصميم الحالي المُقدم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بأيرلندا Heneghan Peng Architects، وتم اعتمد تصميمه على أن تُمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير. 

 

 

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