نقيب السياحيين يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير (شاهد)

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن المتحف المصري الكبير يحتوي على عدد كبير من القاعات ومعامل تخص الصناعات التي كانت تتم قديمًا.

وتابع "حلقة" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم السبت، أنه يتوقع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن السياحيين أن اختيار موقع المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات، وعمل الممشى السياحي الواصل بين المتحف ومنطقة الأهرامات، بجانب مطار سفنكس الدولي واستعداده لاستقبال رحلات الطيران يعكس كم الاستعدادات والمجهودات التي بُذلت لاستقبال مثل هذا الحدث العظيم.

وواصل حلقة إلى أن افتتاح المتحف سيكون أسطوريًا بحضور عددًا كبيرًا من رؤساء الدول والملوك، بجانب حضور واسع لوسائل الإعلام من أجل تغطية الافتتاح، مؤكدًا أن هذا المتحف يعتبر نقطة مضيئة للغاية في التنشيط والترويج السياحي خاصة في منطقتي القاهرة والجيزة على غرار منطقتي الأقصر وأسوان.

وأكمل أن مصر مليئة بالأحداث التاريخية، لافتًا إلى أنه يتم الحرص على إظهار كافة العصور التاريخية في المتحف المصري الكبير، موضحًا أنه سيتم عمل حفل أسطوري لافتتاح هذا المتحف والجميع على أهبة الاستعداد له.

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مخططات المنطقة الاستثمارية بـ«أبورواش» بمحافظة الجيزة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الطلبات بشأن استكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعٍ اليوم الخميس، مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، زير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة؛ نظرًا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.

وقال «مدبولي»: «حريصون على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم».

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، حيث استعرض الوزير، مشروع تعديل المخطط للمنطقة الاستثمارية، وما تتميز به تلك المنطقة من موقع فريد يقع على محاور إقليمية مهمة، حيث يحدها جنوبا المتحف المصرى الكبير، والطريق الدائرى وطريق الفيوم، وشمالا محور روض الفرج، كما يخترقها محور 26 يوليو من المنتصف.