ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي شمال أوكرانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، إلى 124 قتيلا ومصابا .

وأكد القائم بأعمال رئيس بلدية المدينة، أولكسندر لوماكو - في منشور على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" ، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 117 آخرين.

وكان وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن من بين الضحايا المصابين عشرة أفراد من الشرطة الأوكرانية و12 طفلا، مشيرا إلى أن مسرحا وجامعة من بين المباني التي تضررت من جراء الضربة الصاروخية.

وأدان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الصاروخي وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.