لجنة الكرة بنادي أسوان تستقيل بسبب مجلس الإدارة

تقدمت لجنة الكرة بنادي أسوان باستقالتها بسبب تعمد بعض أعضاء مجلس الإدارة تهميش اللجنة وعدم الأخذ بقراراتها وعدم وجود صلاحيات للجنة بعد إصدار مجلس الإدارة بيان داخلئ لتحديد قواعد الاشراف على الفريق.

وجاء بيان مجلس إدارة نادي أسوان كالتالي:-

رئيس النـادي هـو رئيس لجنـة الكـرة ويجـب علـى المشـرف ان يعرض عليـه كـل كبيرة وصغيرة متعلقة بـالكرة ولايتم تنفيذ شيء الا بعد موافقته.

بيان مجلس إدارة نادي أسوان

- على المشـرف ان يعمـل بنفسـه ولايجـوز لـه تفـويـض اخـر فـي القيـام بمهامـه وفـي حالـة تطلـب الامـر سـفـر فـرد لمرافقـة الفريـق عليـه العرض على المجلس للاختيار .

- لاينفـرد المشـرف بـای قـرار يخـص الفريـق ويعرض علـى المجلـس مايتطلب موافقة المجلس .

يكـون المشـرف حلقـة وصـل بـيـن المـدير الفنـي والمجلـس ولايعطـى موافقـة مباشـرة للمـدير الفنـي علـى اى طلـب الا بعـد الرجـوع الـى رئيس اللجنة والمجلس . في حالة احتياج الامـر لقرار سريع يـتم العرض مباشرة على مجلس الادارة دون الرجوع للجنة الكرة .

لايمنـع وجـود المشـرف مـن سـفر اي عضـو اخـر اذا اقتضت الضرورة ذلك دون التدخل في شئون الفريق الأول.

- تكـون مـدة الاشراف الـدور الاول ويعاد النظر في الاشراف في نهايـة الدور الاول .

يذكر أن هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان إلي دوري القسم الثاني بعد غنتهاء الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

سبب هبوط فريق أسوان



وحملت جماهير أسوان مجلس إدارة النادي مسئولية الهبوط لدوري القسم الثاني، عندما وافقت على مواجهة فريق البنك الأهلي في القاهرة ضمن مواجهات الجولة 29 بدلا من إقامة المباراة على ستاد أسوان، ما ترتب عليه خسارة الفريق أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليفقد الفريق نقطتين كانتا كفيلتين ببقائه في دوري الأضواء والشهرة.

بعد نهاية الجولة 34 من بطولة الدوري والتي انطلقت في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، والتي مثلت جولة حسم البقاء في الدوري بالنسبة لفريق غزل المحلة والداخلية وأسوان بينما كان فريق حرس الحدود قد هبط رسميا لدوري المحترفين.

مثلث الهابطين إلي دوري المحترفين



خسر غزل المحلة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ليغادر زعيم الفلاحين الدوري الممتاز بعد موسمين متتاليين ويشارك في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وخسر أسوان على ملعبه أمام الداخلية ليضمن رحيله عن الدوري الموسم المقبل بينما يظل الداخلية في الدوري، ليكتمل ثلاثي الهبوط وهو غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان.