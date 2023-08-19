إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالسلامية في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم السبت، من تنفيذ حملة لاإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة لثلاث حالات بناء على ارض زراعية بقرية النجاحية على مساحة تسعة قراريط تقريبا مخالفا للقانون بزمام قروى السلامية.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى السلامية، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة التى تمت اليوم بقرية النجاحية عبارة عن ثلاث حالات تعدى بواقع تسعة قراريط بناء على الارض الزراعية، و تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية، مضيفاً ان الإزالة تمت حتى سطح الارض.

ولفت إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.