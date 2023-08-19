منتخب مصر لسيدات الطائرة يحقق فوزه الرابع ببطولة أفريقيا علي حساب نيجيريا
حقق منتخب مصر لسيدات الطائرة فوز الرابع علي التوالي في بطولة أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، اليوم السبت، وذلك بالإنتصار علي نيجيريا بنتيجة 3-0.
وجاء فوز منتخب مصر 3/0 بنتيجة أشواط :
(25-14 , 25-17 , 25-20) .
وكان منتخب مصر لسيدات الطائرة قد فاز علي حساب الكاميرون في البطولة الافريقية لسيدات 3/1 وقبلها تغلب على الجزائر ومالي .
قائمة منتخب مصر لسيدات الطائرة في البطولة
وتضم قائمة منتخب مصر لسيدات الطائرة في البطولة 14 لاعبة وهن: “ندى معوض – سارة أمين – مريم متولي – داليا المرشدي – دعاء الغباشي – آية خالد – زينة العلمي – دانا شوقي – دعاء محمد – ندى وليد – أيسل نديم – مي غزال – مايا ممدوح – سابين عابد”.