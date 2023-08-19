10 كليات قمة لطلاب العلمي بجامعة الأزهر

يستعد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لبدء تنسيق العام الجديد خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية.



ويهتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية دومًا بكليات القمة والتي على رأسهم كليات قطاعي الطب والهندسة وهما الكليات الأهم بجامعة الأزهر.



ونرصد لكم خلال السطور التالية، أبرز 10 كليات قمة غير قطاعي الطب والهندسة لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي.

كليات القمة لطلاب العلمي بجامعة الأزهر



كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة القسم العلمي وتقبل من 530 درجة انتظام

كلية اللغات والترجمة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية القسم العلمي وتقبل من 524 درجة انتظام

كلية الهندسة الزراعية بنين بأسيوط القسم العلمي وتقبل من 524 درجة انتظام

كلية اللغات والترجمة شعبة الدراسات الإسلامية باللغات الأوردية القسم العلمي وتقبل من 521 درجة انتظام

كلية العلوم بنين بأسيوط القسم العلمي وتقبل من 521 درجة انتظام

كلية الإعلام بنين بالقاهرة القسم العلمي وتقبل من 499 درجة انتظام

كلية الزراعة بنين بالقاهرة القسم العلمي وتقبل من 489 درجة انتظام

كلية اللغات والترجمة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية وآدابها القسم العلمي وتقبل من 480

كلية اللغات والترجمة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية القسم العلمي وتقبل من 474 درجة انتظام

كلية التجارة بنين بالقاهرة القسم العلمي وتقبل من 471 درجة انتظام