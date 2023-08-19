الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على كلب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التوصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على "كلب" وإحداث إصابته بالقاهرة.

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عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبرمواقع التواصل الإجتماعى.. يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على "كلب"بإستخدام "عصا" وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة

وتبين أنهم (3 أشخاص–مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطمبالقاهرة) ، وبمواجهته مإعترفوا بإرتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.