أول تعليق من عمرو ودرة بعد أنباء هروبة من الرجاء المغربي

علق النجم المصري عمرو وردة على أنباء هروبة من فريقه الجديد الرجاء المغربي، والتي تنازلتها العديد من التقارير خلال الساعات القليلة الكاضي.

ونشر عمرو وردة صورة له منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو يرتدي قميص الرجاء معلق عليها بتعبير مضحك.

عمرو وردة عبر انستجرام

يذكر أن شهدت الساعات القليلة الماضية تردد أنباء قوية تُفيد بإن عمرو وردة المنتقل حديثًا لصفوف الرجاء المغربي لم يحضر تدريبات الفريق، وقام بإغلاق هاتفه.

وكان وردة قد انتقل لصفوف الرجاء خلال الأسبوع الماضي، بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة مع الفريق المغربي.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن وردة لم يحضر تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية، على الرغم من التوقيع الرسمي مع الفريق خلال الأسبوع الماضي.

في سياق متصل، رد المتحدث الرسمي بإسم الرجاء المغربي على أنباء هروب عمرو وردة من الفريق، حيث أكد أن الأخبار المنتشرة حول رحيل اللاعب غير صحيحة، وأنها مجرد إشاعات كاذبة هدفها ضرب استقرار الراجا خلال الفترة المقبلة.

بينما أوضح أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي في مران الأمس، حيث خاض اللاعب مرانه بشكل طبيعي، ولا توجد أي أزمات مع اللاعب بعد إعلان التعاقد معه.

وردة: الرجاء فريق كبير



فيما علق وردة في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي، إنه لم يتحدث مطلقًا في أي أمور مالية خلال التفاوض مع محمد بودريقة رئيس مجلس إدارة النادي المغربي.

وتابع اللاعب تصريحاته: "الراجا فريق يمتلك تاريخ كبير والفرق العريقة المميزة تعود سريعا إذا تعرض لأي كبوة، وهدفنا إعادة الرجاء لمكانته الطبيعية في أفريقيا والتتويج بالألقاب القارية.

بينما أكد وردة خلال تصريحاته أنه فخور باللعب للرجاء صاحب الاسم الكبير في قارة أفريقيا والعالم، وأنه جاء لمساعدة زملائه لتحقيق النتائج المميزة مع بدء منافسات الموسم الجديد.

وكانت إدارة الرجاء المغربي أمس السبت، إتمام تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي المصري.

وأوضح الدولي المصري، في فيديو عبر حساب نادي الرجاء المغربي الرسمي، قائلًا: "كل مكان فيها بيروي أسطورة، مدينة بتتنفس كورة، فيها الشغف والفرحة، عندما تصل عندها، تعرف أن اسمها الحقيقي الدار الخضراء".