تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين شتوتجارت وبوخوم في الدوري الألماني

يلتقي في تمام الرابعة والنصف فريقا شتوتجارت وبوخوم ضمن لقاءات الجولة الاولى لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب مرسيدس بنز ارينا بمدينة شتوتجارت .

وتاريخ لقاءات شتوتجارت مع بوخوم تاريخ طويل في الدوري الألماني نظرا لعراقة الفريقين حيث التقي شتوتجارت مع بوخوم اجمالا في ٧٧ مباراة فاز شتوتجارت في ٤٠ مباراة منها وفاز بوخوم في ١٦ مباراة وتعادلا في ٢١ مباراة وسجل لاعبو شتوتجارت ١٣٥ هدف فيما سجل لاعبو بوخوم ٩٠ هدف .

اما عن لقاءات الفريقين على ملعب فريق شتوتجارت فقد التقى الفريقين في ٣٩ مباراة فاز اصحاب الأرض في ٢٧ مباراة وفاز الزوار في ٤ مباريات فقط فيما حسم التعادل نتيجة ثمان مباريات .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مواجهات بين شتوتجارت و بوخوم في مختلف المسابقات:

١٦ أغسطس ٢٠١٤ بوخوم - شتوتجارت : ٢ / ٠

١٠ يناير ٢٠١٦ شتوتجارت - بوخوم : ٠ / ٠

٢٣ سبتمبر ٢٠١٦ بوخوم - شتوتجارت : ١ / ١

١٠ مارس ٢٠١٧ شتوتجارت - بوخوم : ١ / ١

٢ سبتمبر ٢٠١٩ شتوتجارت - بوخوم : ٢ / ١

١٧ فبراير ٢٠٢٠ بوخوم - شتوتجارت : ٠ / ١

٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ بوخوم - شتوتجارت: ٠ / ٠

١٩ فبراير ٢٠٢٢ شتوتجارت - بوخوم : ٢ / ٠

١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ شتوتجارت - بوخوم : ٤ / ١

٩ أبريل ٢٠٢٣ بوخوم - شتوتجارت : ٢ / ٣



