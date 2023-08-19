محمد صلاح "عينه" على رقمين قياسيين

يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة بورنموث مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، على ملعب أنفليد.



يقترب "مو" صلاح من رقم جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يحققه في مباراته المقبلة.



في حال تسجيل محمد صلاح سيتخطى رقم الأسطورة ستيفن جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين بنادي ليفربول، بعدما أصبح صلاح الخامس في الترتيب بالتساوي مع أسطورة ليفربول بـ 186 هدفًا.



ويأمل صلاح الذي تعادل مع فريقه ليفربول أمام تشيلسي بهدف لكلاهما في المباراة الافتتاحية بالبريميرليج، في تحقيق الإنجاز التاريخي في ترتيب هدافي الريدز.



وصنع محمد صلاح في مباراته الماضية أمام تشيلسي، هدف ليفربول الوحيد في اللقاء بعد تمريرة ساحرة لزميله لويس دياز.



كما أن " مو" في حال تسجيله أو صناعته لهدف سيصل للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بعدما استطاع صلاح تسجيل 132 هدفًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لصناعته 60 هدفًا.

