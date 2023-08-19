القومي لحقوق الإنسان: قرارات العفو الرئاسي فرصة جديدة لشباب مصر

صرح محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان ان اصدار رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بالعفو عن احمد دومة و ٣٠ شاب من المحبوسين احتياطيًا وذلك في تفعيل للصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المصري لرئيس الجمهورية يعد بمثابة فرصة لحياة جديدة لهؤلاء الشباب وعودتهم لأحضان اسرهم دلالة على وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في انهاء هذا الملف في ظل استقرار الدولة وانتهاء الظروف الاستثنائية التي دفعت الدولة لإتخاذ مجموعة من الاجراءات الاستثنائية وفقًا لهذه الظروف.

واضاف ممدوح انه بكل تأكيد هناك العديد من الاطراف والقوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة التي عملت وتعمل في صمت من اجل انهاء ملف هؤلاء الشباب وعودتهم مرة اخرى لممارسة حياتهم الطبيعية في ظل جمهورية جديدة تتسع للجميع وتحمي وتضمن حرية كل مواطن في الاختلاف وان يعبر عن رأيه بكل حرية في ظل دستور وقانون واستراتيجية وطنية لحقوق الانسان تؤمن له ممارسة هذا الحق.

جزيل الشكر لرئيس الجمهورية على تدخله واستخدامه لهذا الحق الذي يمنح شباب مصر أملأ في حياة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة.