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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني : قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الدولة علي مستقبل أبنائها

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني.

ملف حقوق الإنسان 

واكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، مشيرا إلي أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين ، كما أنها تأكيد علي حرص الرئيس علي مستقبل أبناءه ، مشيدا بقرار العفو .

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وشدد وكيل طاقة النواب أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحا أنه في خلال ٢٤ ساعة من طلب القائمين علي الحوار بالإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل مما يؤكد الدور الكبير الجاد بالذي يلعبه الحوار الوطني.

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