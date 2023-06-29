العفو الرئاسي.. سنوات من الإفراج عن النزلاء

العفو الرئاسي عن نزلاء السجون، إحدى البادرات الطيبة التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كهدية لأسر النزلاء بل أنفسهم، ويتسائل الكثير من المواطنين بشأن الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين، والفئة المحرومة التي لا يصدر في حقها العفو الرئاسي.

العفو الرئاسي في عهد الرئيس السيسي

وبما جاء في مواد الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

العفو الرئاسي في نقاط:

ــ قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية

ــ ليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة.

ــ ويرى الرئيس أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم

بداية قرارات العفو الرئاسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي:

في عام عام 2024

ــ أصدر الرئيس السيسي قرارا بالعفو الرئاسى عن 354 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك

ــ الإفراج في أكتوبر 2014 عن 401 سجينا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

في عام 2015

ــ الإفراج عن 140 سجينا فى يونيه 2015 بموجب العفو الرئاسى، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ــ أصدر الرئيس السيسي قرارا بالإفراج عن 165 سجينا من الشباب والطلاب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون التظاهر، بمناسبة شهر رمضان من عام 2015، وأصدر قرارا بالعفو عن 525 من مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

ــ وتم الإفراج عن 100، من المدانين بأحكام حبس نهائية فى تهم غالبيتها خرق قانون التظاهر، من ضمنهم 16 فتاة، فى سبتمبر من عام 2015.

الإفراج عن السجناء في 2016

ــ 584 سجينًا تم الإراج عنهم فى يناير من عام 2016 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير .

ــ وتم الإفراج عن 859 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، فى أبريل من عام 2016.

ــ وتم الإفراج عن 596 سجينًا ، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

ــ تم الإفراج عن حوالى 600 سجينا، من مصلحة السجون فى شهر سبتمبر من عام 2016 بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

ــ وأفرج قطاع مصلحة السجون بالداخلية عن أكثر من ٧٠٠ سجين بموجب عفو الرئيس، بمناسبة العيد.

ــ بذكرى انتصارات أكتوبر تم الإفراج عن 171 سجينا، 160 سجينا كدفعة ثانية تنفيذا لقرار العفو احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وتم خروج 185 سجينا بمناسبة شهر انتصارات أكتوبر .

وتم الإفراج عن 193 نزيلا بالسجون بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وفى مطلع نوفمبر.

ــ وفي أول ثمار لجنة العفو الرئاسي، وفى نوفمبر من عام 2016 تم الإفراج عن 82 شابا.

في عام 2017

تم الإفراج عن 109 نزيلا من قبل مصلحة السجون بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، مع بداية عام 2017.

و فى 13 مارس من عام 2017، خرجت القائمة الثانية بإصدار الرئيس قرارًا بالعفو عن 203 شباب، والتى تأتى ضمن ثمار لجنة العفو الرئاسى التى شكلت كأحد توصيات مؤتمر الشباب الأول.

وتم الإفراج عن 224 سجينا ما بين معفى عنه ومفرج عنه إفراج شرطى، وفى 7 يونيه 2017.

وأصدر الرئيس قرارًا بالعفو عن 502 محبوس بمناسبة عيد الفطر المبارك، من بينهم 175 شابًا من حالات لجنة العفو لتكون القائمة الثالثة للجنة العفو الرئاسى، وفى 23 يونيو من عام 2017.

وفي ذكرى ثورة 23 يوليو فى عام 2017، خرج 596 سجينًا من أبواب سجون طرة وباقى السجون على مستوى الجمهورية بموجب عفو رئاسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وبحسب دفعات ممتالية، خرج من السجن حوالى 1000 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتم الإفراج عن 717 سجينا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

في 2018

بدء العام مع أفرج قطاع مصلحة السجون عن 1647 سجينا السجون بموجب عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير

وخرج 4003 سجناء بموجب عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل لعام 2018.

وتم الإفراج أيضا عن 677 فى 19 أبريل من عام 2018 بموجب عفو رئاسى، وعن 1004 كدفعة ثانية و1071 كدفعة ثالثة.

وفى مايو من عام 2018 ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالإفراج عن 331 سجينا بموجب العفو الرئاسى بناء على توصيات لجنة العفو الرئاسى، وتم الإفراج عن 920 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء.

فى شهر يونيه من 2018، بلغ عدد المفرج عنهم 2110 سجناء بعفو رئاسي، و677 إفراج شرطي، كما تم سداد ديون 690 غارمين وغارمات.

ــ تم الإفراج عن 712 سجينا بمناسبة عيد الفطر.

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تم الأفرج عن 1626 سجين تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإفراج عن السجناء.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أغسطس 2018 بالعفو الرئاسى وبلغ عددهم 66 مسجوناً، كما بلغ عدد المفرج عنهم بمناسبة انتصارات اكتوبر حوالى 817 سجينا.

في عام 2019

فى شهر أبريل من عام 2019 بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، بلغ عدد المفرج عنهم حوالى 3094 سجينا.

وتم الإفراج اليوم عن 2374 نزيل، حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيل.

العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو الرئاسي.