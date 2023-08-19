الإيقاع بمُدير ورشة لتصنيع السلاح بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية في وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه.

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وعثرت الشرطة بداخل الورشة على ( 6 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.