الداخلية تفند ادعاءات تعدي فرد أمن على شخص في مسجد السيدة

قامت أجهزة وزارة الداخلية برصد تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الأمن بالتعدى على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدة زينب.

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بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد أفراد الأمن الإدارى بمحاولة صرف المصلين عقب الإنتهاء من الصلاة لمنع التزاحم وفقاً للإجراءات المتبعة داخل المسجد دون حدوث تعدى.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.