القبض على المتهمين بالتشاجر في الصف

قام رجال المباحث بالقبض على المتهمين بالتشاجر مع عاملين، وإصابتهما برش خرطوش في الصف، نتيجة خلافات بينهم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخصين بأعيرة نارية خرطوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزى لتلقى العلاج وإسعافهما.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص، وبين المصابين، نتيجة خلافات بينهم، وخلال المشاجرة أطلق أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية من سلاح خرطوش، أصابت المجني عليهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.