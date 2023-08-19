ضبط 13 طن مواد خام تستخدم في تصنيع المخصبات الزراعية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية بشن حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية".

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وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" تم ضبط (3 شركات إحداهن بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت ( 13 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية - 4,256 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية – 6 طن منتج نهائى لمواد سائلة تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية - 2,490 طن منتج نهائى سماد) بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع) بمضبوطات بلغت (5,500 طن مخللات) بدون بيانات ومجهولة المصدر.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.