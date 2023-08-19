هنا مصر .. أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الجيزة

“هنا مصر”.. أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، طُرحت على طاولة النقاش بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شارك فرع ثقافة الجيزة لليوم الرابع علي التوالى، بفعاليات قوافل "أنت الحياة" وسط حشد جماهيري كثيف بقرية برنشت مركز العياط، والتي تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

تضمنت فاعاليتها محاضرة بعنوان "الفن والمجتمع'، قدمها د. ربيع شكري رئيس نادي أدب الجيزة، متناولا الآثار الإيجابية للفن على المجتمع، ودور الفنون في الارتقاء بالذوق العام للمجتمعات، وأكد" ربيع" على أن وظيفة الفن لا تتوقف على مجرد المتعة والتسلية والترفيه ، إنما للفن دور كبير فى تنمية المجتمع وتطوير وتغيير مفاهيمه وعاداته السيئة ونشر المبادئ السوية.

ورشة فنية

ونفذ الفنان عبد الفتاح أحمد بمشاركة صلاح صادق، ورشة فنية لرسم البهجة بالألوان على وجوه أطفال قرية برنشت.

جاءت الفاعليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل.

ومن جانب آخر، عقدت مكتبة البحر الأعظم يوما ثقافيا فنيا بعنوان "هنا مصر"، بحضور مدير عام الفرع، وشمل محاضرة ثقافية حول ثراء وتنوع التراث المصري، أوضحت خلالها د. حنان مصطفى، أن قديم الإنسان هو تراثه وتاريخه، وأن الشخصية المصرية هى حصيلة التقاء ثقافي فريد، وتاريخ ممتد، تواصلت فيه مصر مع غيرها وأنتجت شخصية مصر التراثية التى ظهرت من خلال كافة أشكال الفنون التراثية التى تزخر بها مصر، كما تضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم الزخرفي للفنانة نانسي محمد، مع ورشة حكي عن أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، ودور الهواء النقي في بقاء واستمرار الحياة، قدمتها زينب مصطفى، بالإضافة إلى ورشة فنية لإعادة تدوير الـ cd القديم والورق الملون والفوم، لعمل حوض سمك كوحدة ديكور منزلية بسيطة، من تنفيذ أماني محمد، بجانب مسابقة مع الرواد عن تاريخ مصر العريق، بمشاركة عبير السيد.

أهمية التراث الشعبي

وفي سياق متصل ناقشت مكتبة أطفيح الثقافية أهمية التراث الشعبي من خلال محاضرة قدمها محمد ترجم قائلا" إن أهمية التراث تمنحنا صورة عن ما كان عليه الماضى ،ولاشك أن التراث هو أكثر الاشياء التى تعطى ملامح مميزة لكل أمة" كما ناقش "ترجم" أهمية التراث والتي تتمثل في زيادة الموارد الاقتصادية، وحماية الحضارات والتمسك بالهوية والجذور.

كما أجرى عبد السلام أحمد ببيت ثقافة أوسيم، حوار ثقافي مع الرواد لتوضيح مفهوم الطاقة ومواردها ومجالات استخدامها، وأهمية قطاع الطاقة الخضراء الذي يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة المصرية كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.