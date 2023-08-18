ثقافتنا في إجازتنا.. الحرية للفنون الشعبية تدشن عروض صيف قصور الثقافة بجمصة

ثقافتنا في إجازتنا .. على مسرح شاطئ جمصة، انطلقت الخميس أولى فعاليات العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، ضمن البرنامج الذي تقدم خلاله عددا كبيرا من الفعاليات والعروض الفنية بعدة محافظات ساحلية وتلقى إقبالا كبيرا من الجمهور.

الحرية للفنون الشعبية

الحرية للفنون الشعبية

وقدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، باقة من الاستعراضات والتابلوهات منها "بنات بحري، التنورة، الصيادين، حلاوة شمسنا إهداء للاستعراضي محمود رضا، صولوا إسكندراني، فلاحي، الزفه، تحيا مصر"، وذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي.

الحرية للفنون الشعبية

جاء الحفل بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والمهندس أيمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، على أن تستمر العروض على مدار 15 يوما متتاليا حتى الأربعاء 30 أغسطس الحالي.

دور الأسرة في التوعية ضمن برنامج متنوع للمرأة بثقافة البحيرة

من ناحية أخرى، شهد فرع ثقافة البحيرة، على مدار اليوميين الماضيين العديد من المحاضرات الثقافية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج التوعية التثقيفية لرواد مواقع الهيئة بالمحافظات.

وناقش قسم ثقافة المرأة بالفرع في محاضرة بعنوان "دور الأسرة في التوعية بترشيد استهلاك المياه" قدمتها هبة الجويلي، وتحدثت عن أهمية المياه بالنسبة للإنسان، وعن أهمية إنشاء شركات المياه ومراحل تنقية مياه الشرب، وأن ترشيد الاستهلاك ضرورة حتمية لابد منها وايضا ضرورة المحافظة علي شبكات الصرف الصحي والمحافظة عليها من التلوث كما تم التطرق لأضرار الفلاتر على صحة الإنسان.

وضمن أنشطة فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أقيمت بجمعية عيد الأسرة بدمنهور، محاضرة بعنوان "كيفية تطوير المرأة لمهاراتها" قدمتها د.روحية داود، أخصائي نفسى إكلنيكي واستشاري نفسي وتربوي، تناولت بها كيفية التعامل مع الاخرين، وإدارة والتحكم في الغضب، كما تحدثت عن أهمية تحديد مهاراتك لتستطيع تنميتها، وكيفية الحصول على دورات تدريبية فى مجال اهتماماتك.

وبالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، أقيمت ندوة بعنوان "الشمول المالي"، قام خلالها أحمد غريب عضو المجلس القومي بإعطاء نبذة عن مفهوم الشمول المالي والإجابة عن تساؤلات الحضور فى هذا الشأن، بينما تناولت مروة خالد مع أيمن هيكل دور البنك المركزى في تنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص الشمول المالي وكيف يتعاون مع البنوك في تقديم خدمات متميزة للسيدات والفتيات.