السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أمطار رعدية فى عز الصيف.. حالة الطقس بجنوب سيناء

سيول جنوب سيناء 2023
سيول جنوب سيناء 2023

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين في جنوب سيناء بتوخى الحذر والابتعاد عن مخرات السيول والأودية لضمان سلامة الجميع .

كشفت الارصاد الجوية عن تشكل سحب رعدية ممطرة جديدة على مناطق من جنوب سيناء، وسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة التي تصل إلى حد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر .

ويسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

 