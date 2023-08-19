أمطار رعدية فى عز الصيف.. حالة الطقس بجنوب سيناء

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين في جنوب سيناء بتوخى الحذر والابتعاد عن مخرات السيول والأودية لضمان سلامة الجميع .

كشفت الارصاد الجوية عن تشكل سحب رعدية ممطرة جديدة على مناطق من جنوب سيناء، وسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة التي تصل إلى حد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر .

ويسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.