حملة لإزالة حالة تعدى بعزبة خليفة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم السبت حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة لحالة تعدى بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف للقانون.

جاء ذلك بحضور اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى واحمد الصياد رئيس قرية بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن حوائط واسوار مبنيه بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 6 اسهم تقريبا وبارتفاع 2متر بمنطقة عزبة خليفة ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.