طرح  السكر فى البورصة المصرية للسلع..  وغدا تداول أول جلسة

صرح الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع انه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والاساسية منها، وكذا العمل على اتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، اضافة الي ضبط اسواق السلع واستقرار اسعارها من خلال انشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات انتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة .

وفى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx هذا وتنوه البورصة المصرية للسلع أن اول جلسة تداول ستكون غدا الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

وقد افاد عشماوى ان سلعه السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعه التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة. مشيرا الى انه جاري دراسة المزيد من السلع الاخري لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.