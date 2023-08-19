طلاب الثانوية دور ثان بكفرالشيخ: أسئلة اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط

أدي طلاب الدور الثاني بالصف الثالث الثانوي بمحافظة كفرالشيخ، امتحان مادة اللغة العربية "الفترة الأولى"، مؤكدين أن أسئلة الامتحان كانت سهلة ومباشرة، وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من الإجابة على معظم أسئلته في الوقت المخصص.

وكان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في كفرالشيخ والبالغ عددهم 2695 طالبا ، قد أدوا اليوم السبت، أول أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023م، الامتحان في مادة اللغة العربية والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم، على مستوى 13 إدارة تعليمية في نطاق المحافظة.

وذلك وسط تطبيق الإجراءات التأمينية، حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية في الفترة الثانية.