انطلاق قوافل بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين بالوادي الجديد

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أُطلِقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة الوادي الجديد.

وأعلن الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، أن القافلة ستقوم بجولة في 6 مناطق تعاني أكثر من حاجة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكذلك قرى حياة كريمة.

كما القافلة خدمات مختلفة تشمل الفحص التناسلي وتشخيص العشار بواسطة الموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، بالإضافة إلى تجريع ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية وللحفاظ على صحتها.

وأوضح "فاضل" أن القافلة ستشارك فيها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة المطلوبة.

تأتي هذه القافلة ضمن جهود مبادرة حياة كريمة لتحسين ظروف الحياة والعمل في المناطق الريفية ودعم الأسر الفقيرة والمزارعين صغار الدخل.