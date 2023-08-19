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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري الفرنسي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان الفرنسي

يلتقي فريق الركة الأول بنادي باريس سان جيرمان، أمام نظيره تولوز، فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي 2023 ـ 2024.

 

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونظيره تولوز بالجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي

وتذاع مباراة  باريس سان جيرمان ونظيره تولوز في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 2 .

جدول ترتيب الدوري الفرنسي
 

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 

 