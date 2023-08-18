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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ميتز ومارسيليا في الدوري الفرنسي

ميتز مع مارسيليا
ميتز مع مارسيليا

يقص فريقا ميتز ومارسيليا شريط الجولة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم حيث يفتتح الفريقين مواجهات الجولة الثانية في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سان سيمفوريان الخاص بنادي ميتز .

وكان الفريقين قد افتتحا مبارياتهما في الدوري الفرنسي في الجولة الاولى حيث خسر ميتز بخماسية مقابل هدف امام فريق ستاد رين فيما حقق مارسيليا الفوز على ملعبه على حساب فريق ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف قبل ان يودع منافسات دوري أبطال اوربا من الدور التمهيدي الثاني بعد الخسارة بركلات الترجيح امام فريق باثينايكوس اليوناني .

والتقي فريق ميتز مع فريق مارسيليا اجمالا في 33 مباراة في الدوري الفرنسي انتهت 18 مباراة بفوز فريق اوليمبيك مارسيليا فيما حقق فريق ميتز الفوز في 8 مباريات وتعادل الفريقين 7 مباريات وسجل مهاجمو اوليمبيك مارسيليا 53 هدف فيما سجل لاعبو ميتز 31 هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين بملعب فريق ميتز فقد انتهت 5 منها بفوز فريق ميتز و 7 بفوز فريق مارسيليا بينما حسم التعادل 4 مباريات وسجل لاعبو ميتز 14 هدف و سجل لاعبو اوليمبيك مارسيليا 19 هدف .

اما عن سجل اخر عشر مباريات بين ميتز و اوليمبيك مارسيليا في كل المسابقات فهو على النحو التالي : 

16 أكتوبر 2016        مارسيليا - ميتز : 1 / 0 

3 فبراير 2017          ميتز - مارسيليا : 1 / 0 

29 نوفمبر 2017       ميتز - مارسيليا : 0 / 3 

2 فبراير 2018         مارسيليا - ميتز : 6 / 2 

14 ديسمبر 2019      ميتز - مارسيليا : 1 / 1 

16 مايو 2020          مارسيليا - ميتز : تم الغائها 

26 سبتمبر 2020      مارسيليا - ميتز : 1 / 1 

23 مايو 2021          ميتز - مارسيليا : 1 / 1 

7 نوفمبر 2021         مارسيليا - ميتز : 0 / 0 

13 فبراير 2022        ميتز - مارسيليا : 1 / 2 

 