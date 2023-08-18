تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ميتز ومارسيليا في الدوري الفرنسي

يقص فريقا ميتز ومارسيليا شريط الجولة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم حيث يفتتح الفريقين مواجهات الجولة الثانية في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سان سيمفوريان الخاص بنادي ميتز .

وكان الفريقين قد افتتحا مبارياتهما في الدوري الفرنسي في الجولة الاولى حيث خسر ميتز بخماسية مقابل هدف امام فريق ستاد رين فيما حقق مارسيليا الفوز على ملعبه على حساب فريق ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف قبل ان يودع منافسات دوري أبطال اوربا من الدور التمهيدي الثاني بعد الخسارة بركلات الترجيح امام فريق باثينايكوس اليوناني .

والتقي فريق ميتز مع فريق مارسيليا اجمالا في 33 مباراة في الدوري الفرنسي انتهت 18 مباراة بفوز فريق اوليمبيك مارسيليا فيما حقق فريق ميتز الفوز في 8 مباريات وتعادل الفريقين 7 مباريات وسجل مهاجمو اوليمبيك مارسيليا 53 هدف فيما سجل لاعبو ميتز 31 هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين بملعب فريق ميتز فقد انتهت 5 منها بفوز فريق ميتز و 7 بفوز فريق مارسيليا بينما حسم التعادل 4 مباريات وسجل لاعبو ميتز 14 هدف و سجل لاعبو اوليمبيك مارسيليا 19 هدف .

اما عن سجل اخر عشر مباريات بين ميتز و اوليمبيك مارسيليا في كل المسابقات فهو على النحو التالي :

16 أكتوبر 2016 مارسيليا - ميتز : 1 / 0

3 فبراير 2017 ميتز - مارسيليا : 1 / 0

29 نوفمبر 2017 ميتز - مارسيليا : 0 / 3

2 فبراير 2018 مارسيليا - ميتز : 6 / 2

14 ديسمبر 2019 ميتز - مارسيليا : 1 / 1

16 مايو 2020 مارسيليا - ميتز : تم الغائها

26 سبتمبر 2020 مارسيليا - ميتز : 1 / 1

23 مايو 2021 ميتز - مارسيليا : 1 / 1

7 نوفمبر 2021 مارسيليا - ميتز : 0 / 0

13 فبراير 2022 ميتز - مارسيليا : 1 / 2