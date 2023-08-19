فئة من الرجال أكثر عُرضة لخطر بتر الأطراف.. تقرير صادم يفجر كارثة

توصلت دراسة طبيبة حديثة إلى أن الرجال المطلقين هم الأكثر عرضة لخطر بتر الأطراف، ولا سيما السفلية، بسبب مرض السكري من النوعين الأول والثاني، فهي مصدر قلق كبير بين المرضى بسبب المضاعفات المرتبطة بالمرض، بما في ذلك الاعتلال العصبي وأمراض الشرايين الطرفية.

الرجال المطلقون الأكثر عُرضة لخطر بتر الأطراف بين مرضى السكري

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، تؤدي مضاعفات السكري من النوعين الأول والثاني إلى جروح غير قابلة للشفاء والتهابات وتلف في الأنسجة، وغالبًا ما يستلزم هذا البتر كملاذ أخير لمنع المزيد من تطور المخاطر الصحية.

الرجال المطلقون الأكثر عُرضة لخطر بتر الأطراف بين مرضى السكري

سلطت الدراسة الضوء على أن من بين مرضى السكري، يواجه الذكور المطلقون أعلى مخاطر الخضوع لبتر جزئي أو كامل لأقدامهم وأرجلهم بسبب المرض، وذلك بنسبة الثلثين (67%) لبتر الأطراف السفلية مقارنة بالمتزوجين، والرجال أكثر عرضة بنسبة 57% من النساء لهذا المصير.

وبحسب باحثو الدراسة، فهم لا يستطيعون التأكد من سبب تعرض المطلقين من كلا الجنسين لمخاطر أكبر من المتزوجين، لكنهم توقعوا أن هذا قد يكون بسبب التغيير في عادات الرعاية الذاتية والطعام التي لوحظت لدى الأشخاص عند الطلاق أو من المرجح أن يعيشوا بمفردهم، وعلى وجه التحديد مع الرجال، غالبًا ما يرتبط هذا بمزيد من العزلة الاجتماعية، مع تأثير ثانوي للنشاط البدني المنخف".

في الوقت نفسه، أشار طبيب جراحة أوعية دموية إلى أن بعض المصابين بمرض السكري الذين نجري لهم بتر أطرافهم السفلية مصابون بالسكري وليس لديهم حالات صحية أخرى ولا يدخنون أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال، ويعاني البعض الآخر من مرض السكري ولكن أيضا أشياء أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول والتدخين، وهي عوامل الخطر التقليدية لأمراض الشرايين.

وأضاف الطبيب: "في حالة بتر طفيف، قد نقوم بإزالة إصبع أو عدة أصابع، لكن في الحالات الكبيرة نقوم بإزالة الساق من أسفل الركبة أو فوقها، وإذا لم يتم إجراء البتر، فإن الإنتان سيقتل المريض، لذا فإن البتر هو في الواقع إجراء لإنقاذ الحياة، وهو يتم لأنه لا توجد مضادات حيوية أخرى متبقية للاستخدام ونحن في نهاية الطريق العلاجية".

كبار السن من الفئات المُعرضة لخطر بتر الأطراف

وخلصت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن كبار السن هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالبتر، حتى لو تم تشخيص إصابتهم بالسكري مؤخرًا فقط، فإن كل عام من العمر الإضافي يعني أن الشخص مُعرض لخطر أعلى بنسبة 8%.