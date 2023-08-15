أشخاص معرضون لمشاكل القدم المرتبطة بمرض السكري

يصاب بعض مرضى السكري بتنميل في القدمين أو ضعف في تدفق الدم، ويمكن أن يجعل ذلك من الصعب ملاحظة البثور والقروح والجروح، يمكن للجروح غير المكتشفة وغير المعالجة أن تصاب بالعدوى بسرعة ، مما يؤدي إلى مضاعفات وأحيانًا البتر، وهناك العديد من الاستراتيجيات للحماية من الجروح والعدوى.

من الذي قد يعاني من مشاكل القدم المرتبطة بمرض السكري؟

غالبًا ما تحدث مشكلات القدم لدى مرضى السكري ، خاصةً بين أولئك الذين لديهم:

- تلف الأعصاب أو ضعف تدفق الدم في القدمين.

- مشكلة في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم لفترات طويلة ، بما في ذلك النوبات المتكررة من ارتفاع السكر في الدم (نسبة السكر في الدم مرتفعة للغاية).

- مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 (زيادة الوزن / السمنة).

- كان يعاني من مرض السكري لفترة طويلة.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

ما الذي يسبب أمراض القدم المرتبطة بمرض السكري؟

يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل في نوع من تلف الأعصاب يسمى الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري، ويمكن أن يحدث الاعتلال العصبي المرتبط بالسكري في جميع أنحاء الجسم، ولكن في أغلب الأحيان في الساقين والقدمين.

قد تجعلك الحالة تفقد الإحساس بقدميك. إذا كانت قدمك مخدرة ، فقد لا تلاحظ بثرة أو جرحًا أو ألمًا، وقد لا تشعر حتى بحصاة في جوربك تقطع قدمك ، على سبيل المثال ويمكن أن تصاب الجروح التي لا يتم ملاحظتها أو علاجها بالعدوى.

يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك، والأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان المحيطي (PAD)، وتتسبب هذه الحالة في تضيق الشرايين أو انسدادها، ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم (ضعف الدورة الدموية) إلى صعوبة شفاء قرحة القدم أو العدوى المرتبطة بمرض السكري.