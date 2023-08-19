مكتبة الإسكندرية تطلق مسابقة "ابحث عن الأثر" لزيادة الوعي عند الشباب (فيديو)

تحدث الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن مسابقة "ابحث عن الأثر" لزيادة الوعي الأثري عن الشباب، موضحًا أنه في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، أطلق الدكتور أحمد زايد مكتبة الإسكندرية هذه المسابقة.

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الهدف من المسابقة نشر الوعي الأثري

وأضاف "عبدالبصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الهدف من المسابقة نشر الوعي الأثري عند عشاق التاريخ ومحبي الآثار كبداية، ولكن بعد ذلك سيتم التطرق لكل متاحف ومعالم المكتبة المتميزة.

متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية متميز جدا

وتابع مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية متميز جدا ويعتبر المتحف الوحيد في العالم الموجود داخل مكتبة، كما أنه أنشئ في المكان الذي أكتشفت فيه الآثار، في عام 1993، أي أن فكرة المتحف أسبق على الافتتاح الرسمي في 16 أكتوبر 2002.

