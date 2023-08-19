محافظ كفر الشيخ يهنئ ريماس الدسوقي لفوزها بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية للتايكوندو

توجت ريماس الدسوقي بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 10 سنوات، التى أقيمت على ملاعب جامعة حلوان، بعد أن تغلبت على لاعبي أندية الصيد، وادي دجله، الأوليمبي،المصري، بورسعيد، وناصر بالفيوم، البطولة بمشاركة أكثر من 240 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية الرياضية والهيئات الشبابية من كافة محافظات مصر، البطولة ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة .



وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ريماس الدسوقي بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، مشيداً بالإنجازات الرياضية التي يحققها أبناء المشروع القومي للموهبة من أبناء المحافظة فى لعبتى التايكوندو والمصارعة على المستوى المحلي والدولي، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من البطولات في ظل دعم القيادة السياسية لملف الرياضة المصرية ورعاية الموهوبين من النشء والشباب .



كما وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضة، التهنئة إلى اللاعبة وأسرة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي، مشيداً بجهود الجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بداية من الكابتن محمود الشهاوي، مدرب المشروع و ميمى الإمشيطى، مدرب مساعد، وأنس درويش إدارى الفرقة ،والدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة نادي مطوبس، مشيراً إلى حصول لاعبى المشروع القومي من أبناء تايكوندو مطوبس، على 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية للبومزا التي أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد طنطا فى مطلع شهر أغسطس الجاري.

