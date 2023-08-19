الفنانون التشكيليون ينتقدون تصرفات النقيبة بـ«الكاريكاتير»

انتقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للفنانين التشكيليين الأوضاع الحالية بالنقابة وعبروا عن غضبهم برسومات كاريكاتيرية كنوع من السخرية بعد أن قامت ريهام عمران، الأمين العام، بتجميد حسابات النقابة وصندوق المعاشات منذ ١٥ أغسطس ٢٠٢١ للحفاظ على أموال الأعضاء لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقامت فى حينه بمخاطبات رسمية للمسئولين وناشدتهم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أموال النقابة التى لم يتم إيداعها بحسابات النقابة بالبنوك منذ عامين.

عبر أحمد سامى بصورة طيارة تسقط من السماء وهى تعبر عن سقوط النقابة واستغاثة الأعضاء، كما عبرت نيرفانا محمد عن تجميد حسابات النقابة بنموذج مجسم لثلاجة مغلقة بقفل مكتوب عليها بنك وبجوارها شعار النقابة ورقم 2، حيث أشارت إلى تجميد أموال النقابة بالبنوك منذ سنتين.

وقال الفنان التشكيلى أحمد شلبى إنه يتعجب من جرأة نقيبة الفنانين التشكيليين من الدعوة لانتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالإسكندرية والمنصورة متحدية القانون وكل أحكام القضاء ودعا وزيرة الثقافة إلى وقف الدعوة واحترام أحكام القضاء ومحاسبة كل من تسبب فى أى تجاوزات أو إهدار أموال.

أما محسن صالح نقيب التشكيليين بالمنصورة فوصف تجاهل المسئولين برسمة عبر فيها عن تضرر الفنانين حينما يذهبون لمقر النقابة لطلب أى إعانة مالية أو علاج أو حتى المعاش والموظف يشير بأن المبالغ فى الثلاجة.

كما شارك طارق عيد عضو مجلس إدارة النقابة بصورة لسيدة تتحدث فى ميكرفون لعدد من الهياكل العظمية وتخبرهم قائلة «بكرة المعاشات تزيد والرعاية الصحية هتتحسن» كنوع من السخرية على ما يحدث من تردٍّ لأوضاع النقابة، وأنه تم التلاعب بالفنانين بشعارات مخالفة للحقيقة.

كما شاركت ريهام عمران بمجموعة مسلسلة من الصور ومن ضمنها ما استخدمت فيها شخصية كاريكاتيرية لها من رسم الفنان ماهر دانيال مع عناصر أخرى منها مسرح تقف عليه الأمين العام ريهام عمران بعد تجميد حسابات النقابة بالبنوك وصندوق المعاشات منذ عامين ووضع عبارات على كراسى المسرح ومنها وزارة الثقافة وأعضاء النقابة والجهات المعنية كمشاهدين للأحداث دون أى تدخل فيما يحدث، وفى صورة أخرى عبرت عن عدم إيداع أموال إيرادات النقابة بالبنك وصرفها بالمخالفة للقانون، وتلاها ما يعبر عن مناشدتها ومخاطبتها المسئولين للحفاظ على حقوق وأموال النقابة دون جدوى.