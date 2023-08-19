«المهن التعليمية» تعلن تفاصيل تطبيق «نقابتى» ورقمنة الخدمات

صرح خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأنه تم إطلاق تطبيق «نقابتى»، للتيسير على المعلمين فى الوصول إلى خدماتهم، وسيتم على مراحل، بداية من المعاشات وصولاً لجميع المعلمين أثناء الخدمة، ويهدف التطبيق خلال الفترة المقبلة إلى أن يتمكن العضو من خلال التطبيق من تجديد الاشتراك السنوى، بجانب حجز الرحلات وسداد أقساط الإسكان دون التوجه إلى مقر النقابة العامة.

ويسمح التطبيق حالياً لأصحاب المعاشات بمعرفة كل تفاصيل طلباتهم التى تقدموا بها إلى النقابة، وموعد الحصول على دفعات المعاشات، وذلك لتوفير الجهد والوقت عليهم.

كما يتيح التطبيق لمسئولى النقابات الفرعية معرفة كل المعلومات عن إنهاء أوراق طلبات المعلمين والخدمات المتاحة للرد على جميع الاستفسارات، وكذلك تقديم باقات تأمين طبى متنوعة للمعلم وأسرته.

وتهدف منظومة نقابتى إلى تواصل الأعضاءإلكترونياً بالنقابة العامة للمعلمين لكل الخدمات مع وجود خدمات التوصيل للمنزل من أجل تسهيل الحصول على الخدمات.

وأوضح الزناتى أن المرحلة الأولى من عمل تطبيق «نقابتى»، تسمح لمسئولى التواصل فى كل النقابات الفرعية، الدخول على التطبيق لمعرفة كل المعلومات عن إنهاء الأوراق الخاصة بطلبات المعلمين والخدمات المتاحة للرد على جميع الاستفسارات، تيسيراً على المعلمين بدلا من الحضور للنقابة العامة للسؤال أوالاستفسار عن موقف إنهاء أوراق المعاش، وخاصة إجراءات صندوق الزمالة، والحصول على الميزة التأمينية التى تبلغ قيمتها 37 ألف جنيه حالياً.

وكشف «الزناتى» أن المرحلة التالية من التطبيق سوف تسمح لأصحاب المعاشات بالدخول على التطبيق، ومعرفة كل تفاصيل طلباتهم التى تقدموا بها، وموعد الحصول على دفعات معاشاتهم، بما يوفر الجهد والوقت عليهم.

وأشار «الزناتى» إلى أن النقابة تعمل بكل جهدها فى ملف رقمنة خدمات النقابة العامة، وكل الخدمات المتاحة بالنقابات الفرعية التابعة لها، اتساقاً مع توجه الدولة فى هذا الملف، لتوفير خدمات المعلمين بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن النقابة العامة تعد التطبيق مستقبلاً لدخول جميع المعلمين سواء فى الخدمة أو المعاشات، عقب رقمنة جميع خدمات النقابة خاصة القرض الحسن وقرض الزواج وإعانات الأمراض المستعصية وخدمات العمرة والحج والدورات التدريبية المتاحة، للوصول إلى الخدمات بأسرع وقت.

وأوضحت نقابة المعلمين أن تطبيق نقابتى هو منصة تهدف إلى تقديم خدمات النقابة بطريقة مميكنة مدعمة بوسائل مختلفة للدفع الإلكترونى لتسهيل الحصول على الخدمات ومتابعة مدفوعاتهم بأقل وقت ومجهود.