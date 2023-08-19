ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة".

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وعلق طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودد على ختام فعاليات البطولة العربية للجوجو، قائلًا: "تنظيم رائع وأشكر القيادة السياسية التي جعلتنا ننظم هذه البطولة في مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت مدينة السحر والجمال".

نحن الآن في مرحلة النهائيات

من جانبه قال الدكتور احمد صبرة المدير الفني للاتحاد العربي للجودو: "يشارك لدينا 138 لاعب ولاعبة من الأشبال، وفي الفترة الأولى لدينا 5 أوزان ولاد و5 أوزان بنات، والآن نحن في مرحلة النهائيات، ومصر تلعب مع ليبيا والجزائر والكويت وغيرهما".

حصلنا على ميدالية ذهبية و4 فضيات

وقال مدخر سليمان رئيس وفد نادي الصليبخات الكويتي: "التنظيم أكثر من رائع، لم أكنت أتوقع هذا المستوى، وبفضل الله وحمده حصلنا على ميدالية ذهبية و4 فضيات، وفي العموم، حصلنا على المركز الثالث".

