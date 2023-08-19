انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في 4 لجان مجهزة بالوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم انطلاق صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023م. وأشار أيضًا إلى أنه تم التجهيز والاستعداد لجميع إجراءات الامتحانات.

وأضاف عطية أنه تم تجهيز 4 لجان استقبال للطلاب، حيث من المقرر عقد الامتحانات بها في الإدارات التعليمية المحلية. وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

وأوضح وكيل التعليم أنه يتم التواصل اللحظي مع جميع الإدارات في المحافظة، بهدف متابعة آخر المستجدات. وفي حال وجود أي عقبات أو مشكلات، يتم التعامل معها على الفور.

وجدير بالذكر أن هذه الامتحانات تأتي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى حنان مجدي، نائب المحافظ. يهدف إقامة هذه الامتحانات إلى تقييم أداء الطلاب في اختبارات شهادة الثانوية العامة وضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس وفعال.

ويشكل هذا الإعلان عن انطلاق الامتحانات فرصة لجميع الطلاب لإظهار قدراتهم ومهاراتهم التعليمية المكتسبة طوال العام الدراسي. ونأمل أن تسهم هذه الامتحانات في تحقيق نجاح كبير لجميع الطلاب وفتح أبواب المستقبل الواعدة أمامهم.