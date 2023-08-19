تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وبحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2023/2022

وفقًا للجداول المعلنة، يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية بالدور الثاني في الفترة الأولى. تم تجهيز 4 لجان لإجراء هذه الامتحانات، وذلك في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة وضمان توفير أجواء مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية والهدوء في اللجان.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز إلى أن هناك خطة عمل محكمة تم تنفيذها لضمان سلامة وسلسلة إجراءات الامتحانات، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. يتم توجيه الجهود من قبل الفرق المختصة لضمان عدالة انتظام العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن اهتمامه الكبير بضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل مثلى، مؤكدًا على ضرورة تهيئة بيئة آمنة ومناسبة للطلاب وتوفير كافة التسهيلات لهم.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنظيم العملية الامتحانية وجهود جميع الجهات المعنية في ضمان نجاحها وسلامتها. وأكد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة لتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة تستمر لعدة أيام، حيث سيخضع الطلاب لامتحاناتهم في عدة مواد أخرى وفقًا للجداول المعلنة.

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة