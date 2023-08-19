استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين بالوادى الجديد
أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، على استمرار تنفيذ فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، حيث يتم تنفيذ ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين في مجالات متعددة في جميع الإدارات التعليمية.
وأوضح وكيل التعليم للمحافظة أن خطة العمل خلال الأسبوع الماضي شملت تصميم المواقع الإلكترونية لتنمية المهارات التكنولوجية لمواكبة الثورة المعلوماتية، وتطوير الإبداع لدى الطلاب الموهوبين، وحل المشكلات بطرق إبداعية. كما تم تطوير مهارات الطلاب في الأعمال اليدوية، وتوعية الطلاب بمخاطر استخدام الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، وتعزيز قدراتهم في التفكير المنطقي والتحليلي من خلال مسابقات ثقافية.
تم تنفيذ العديد من الأنشطة الصيفية خلال هذه الفترة، بما في ذلك تطوير مهارات الطلاب في مجال الأعمال اليدوية والتعرف على أهمية المكتبات في تنمية المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات القيادة الفعالة لديهم.
وشارك الطلاب أيضًا في ورش عمل تدريبية في المجال الصناعي، بما في ذلك النجارة والكهرباء، وتدريبهم على إصلاح الأعطال البسيطة الشائعة في المنزل وطرق التعامل معها والاعتماد على أنفسهم.
حظيت تلك الفعاليات برعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى حضور حنان مجدي، نائب المحافظ. تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الإدارة التعليمية للمحافظة في تنمية قدرات الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم في مجالات مختلفة.
- الوادى الجديد
- محافظة الوادي الجديد
- محافظ الوادى الجديد
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- محافظ
- اللواء دكتور محمد الزملوط
- رئيس جامعة الوادي الجديد
- الدكتور عبدالعزيز طنطاوى
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- جامعة الوادى الجديد
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- نائب محافظ الوادي الجديد
- حنان مجدي
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